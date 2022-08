"Il Chelsea non molla Casadei: ecco la valutazione dei Blues"

Chelsea a caccia di rinforzi

Il tecnico tedesco non ha nascosto il proprio malumore al termine della tournée asiatica, conclusasi con la sonora sconfitta per 4-0 contro l’Arsenal, sottolineando come l’attuale livello della squadra sia ben lontano da quello di Manchester City e Liverpool. Così, mentre in difesa il mercato risulta bloccato dopo la beffa subita dal Barcellona per Koundé e le richieste stellari del Leicester per Fofana, in attesa di piazzare un colpo in attacco per completare un reparto privo al momento di un centravanti di ruolo, eccezion fatta per Timo Werner, che sembra però destinato alla partenza, gli sforzi della dirigenza si stanno concentrando sul reparto di centrocampo.