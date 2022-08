"Psg, ottimismo per Skriniar: l'offerta può arrivare a fine agosto"

L’Inter ha fissato la deadline per le eventuali cessioni dei propri titolari ambiti dalle big d’Europa: qualora non si concretizzassero offerte concrete entro l’inizio della settimana che immetterà al via del campionato le stelle della rosa di Simone Inzaghi resteranno in nerazzurro.

Psg-Inter, è stallo per Skriniar Va da sé che il dado è quasi tratto dal momento che l’inizio della Serie A è imminente, ma a Parigi non sembrano pensarla allo stesso modo. Secondo quanto riportato da 'L’Equipe', infatti, il Psg è ancora fiducioso circa la possibilità di riuscire ad assicurarsi Milan Skriniar, il grande obiettivo del club campione di Francia a inizio mercato, prima che la trattativa si arenasse di fronte all’ampia forbice tra domanda e offerta, con l’Inter ferma sui 70 milioni e il Paris non disposto ad andare oltre i 50.

"Psg, il piano per arrivare a Skriniar" Da quel momento i dialoghi si sono interrotti e anzi il Psg ha messo sotto contratto Nordi Mukiele, sulla carta attualmente unico difensore di piede destro in organico insieme a Sergio Ramos. Tanto il tecnico Galtier quanto il responsabile del mercato Luis Campos sono però degli ammiratori di Skriniar, per questo i contatti con l’Inter potrebbero venire riallacciati: non necessariamente nei prossimi giorni, però, dal momento che in casa Psg traspare ottimismo per poter chiudere l’affare addirittura anche sul finire del mese di agosto, a stagione già ampiamente iniziata.