"Psg, c'è l'offerta definitiva per Skriniar: parola all'Inter"

Il momento tanto temuto da Simone Inzaghi è arrivato. Secondo quanto riportato da 'L’Equipe', il Paris Saint-Germain ha fatto pervenire all’Inter una nuova offerta per assicurarsi il cartellino di Milan Skriniar.

"Psg, formulata all'Inter l'ultima offerta per Skriniar" Nello specifico il quotidiano sportivo francese riporta che non è stato reso noto l’ammontare della nuova proposta, che non sarà in ogni caso seguita da alcun rilancio. Gli stessi dirigenti del Psg avrebbero infatti comunicato agli omologhi nerazzurri che la cifra non verrà ritoccata verso l’alto qualora gli uomini-mercato dell’Inter e gli alti dirigenti della società milanese la ritenessero insufficiente, alla luce del contratto del centrale slovacco in scadenza nel prossimo giugno.

Skriniar, il futuro resta in bilico Prendere o lasciare, quindi, e cresce fatalmente l’attesa e la preoccupazione nel popolo interista così come nell’animo di Simone Inzaghi, che non ha fatto mistero nelle ultime settimane, e in particolare dopo la vittoria di Lecce nella prima di campionato, come il mantenimento dell’attuale competitività dell’organico sia condizione necessaria per tenere inalterate le ambizioni della squadra nella stagione che ha appena preso il via. L’offerta presentata dal Psg rompe il silenzio che era calato tra le parti da oltre un mese, dopo che la precedente proposta da 50 milioni era stata respinta seccamente dall’Inter, non disposta a scendere sotto quota 70. La nuova offensiva del Psg era nell’aria da alcune settimane, ma non è affatto certo che la società del presidente Al-Khelaifi abbia deciso di accontentare le richieste dell’Inter.