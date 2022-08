Inter tra Chalobah, Akanji e Acerbi: l’ultima mossa

MILANO - Il canale Inter-Chelsea continua ad essere aperto. E quella di ieri è stata un'altra giornata di contatti sull’asse Milano-Londra. Sono innanzitutto i rappresentanti di Chalobah a premere sui Blues. Ma il grande ostacolo di questa operazione è che prima di liberare il 23enne difensore nato a Freetown, in Sierra Leone, Tuchel vuole almeno un rinforzo per la linea arretrata. Con le partenze di Christensen e Rudiger gli manca proprio un titolare, visto che è arrivato soltanto Kolulibaly. Ora, come terzo di destra, si sta adattando James, volendo in panchina c’è Azpilicueta e pure Cucurella, che da esterno sinistra potrebbe arretrare. Chalobah, invece, non è stato mai considerato: è sempre rimasto in panchina. E questo, volendo, potrebbe essere un segnale incoraggiante. Solo che il doppio fronte su cui sta lavorando il Chelsea, vale a dire Fofana con il Leicester e Maguire con il Manchester United, continua ad essere bloccato, nonostante le proposte ricche e corpose messe sul tavolo.

Preferenza I Blues, in sostanza, hanno aperto al prestito a Chalobah, ma non prima di aver sistemato il reparto difensivo. Peraltro, è da capire come si potrebbe configurare quel prestito, tenuto conto che il club londinese vuole comunque incassare qualcosa, mentre l’Inter punta a spendere il meno possibile. Dall’Inghilterra, inoltre, è rimbalzata l’indiscrezione di un interessamento anche del Lipsia. Può essere una variabile in più, ma il club nerazzurro ha già incassato la preferenza di Chalobah e, da questo punto di vista, si sente al sicuro. All’ultimo Nessuna particolare novità nemmeno dal fronte Akanji. In viale Liberazione ritengono che solo agli sgoccioli di mercato, e quindi davanti all’effettiva eventualità di veder partire lo svizzero senza incassare nemmeno un euro, il Borussia Dortmund si possa convincere a rinnovare il contratto del giocatore per un anno (dal 2023 al 2024), rendendo possibile il prestito per questa stagione, trovando poi la quadratura con la cifra del riscatto, con ogni probabilità obbligato.