Marotta: "Skriniar resterà. Difensore? Abbiamo tre nomi..."

Inter, Marotta blinda Skriniar

Il primo argomento non può che essere il futuro di Milan Skriniar, dopo che dal Psg non si è escluso un altro affondo in extremis per il difensore slovacco, ufficiosamente tolto dal mercato dal presidente Steven Zhang negli scorsi giorni: “Settimana scorsa la proprietà ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dalle richieste del Psg. Skriniar è un elemento molto importante nel nostro impianto di gioco e resterà sicuramente con noi sicuramente". Urge, però, avviare i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023: "Milan è un ragazzo perbene e molto serio, avvieremo quantoprima con lui la trattativa per prolungare e per farlo restare qui ancora tanti anni - ha aggiunto Marotta - La velata minaccia della scadenza non lo porterà via dall’Inter”.