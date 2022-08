Gosens, niente Bayer Leverkusen: il ds smentisce trattativa con l'Inter

Robin Gosens rimarrà all'Inter? A sentire i tedeschi del Bayer Leverkusen, indicati come gli acquirenti per l'ex Atalanta, non ci sono state offerte per il giocatore. Quindi, a poco più di un giorno dalla chiusura del calciomercato, le possibilità che Gosens possa lasciare il nerazzurro diminuiscono sensibilmente.