Galtier e il mancato arrivo di Skriniar: "Richiesta dell'Inter fuori mercato"

Quello che si presenterà al cospetto della Juventus per la prima partita della fase a gironi della Champions League 2022-’23 sarà un Paris Saint-Germain in gran forma, anche se non ancora solo in vetta alla classifica della Ligue 1.

Pur avendo vinto cinque partite su sei in campionato, con 24 gol realizzati, per una media esatta di quattro reti a gara che diventa ancora più alta comprendendo i quattro gol rifilati al Nantes nella Supercoppa di Francia, la squadra di Christophe Galtier , complice l’1-1 contro il Monaco, deve infatti condividere al momento il primato con l’ Olympique Marsiglia di Igor Tudor . Lo scontro diretto sarà in programma a metà ottobre, ma per il momento in casa Psg i pensieri sono altri a partire dal rimpianto per una sessione di mercato che non si è conclusa con l’acquisto auspicato in difesa.

Galtier: "Skriniar? Richieste troppo alte"

Lo stesso Galtier ne ha parlato dopo il 3-0 in trasferta sul Nantes, siglato dalla doppietta di Mbappé e dal gol di Nuno Mendes, facendo esplicito riferimento alla trattativa per Milan Skriniar, sfumata per la volontà dell’Inter di non abbassare le proprie richieste per il cartellino dello slovacco: "Ci siamo mossi molto sul mercato, è chiaro che Skriniar era un giocatore che avevamo identificato come un possibile rinforzo - le parole di Galtier - Pensavamo di aver raggiunto un accordo, ma poi l'Inter ha alzato il prezzo e alla fine capisco la volontà del presidente di non spendere tanto per un giocatore che tra meno di un anno sarà a scadenza di contratto. La richiesta era enorme".

Acque agitate in casa Psg tra Campos e Henrique

Altro tema caldo è quello dei rapporti interni e anche in questo caso Galtier non è ricorso alla diplomazia per spiegare di non avere in Antero Henrique, il dirigente che ha gestito il mercato insieme a Luis Campos, il proprio referente all'interno del club: "Io mi relaziono ogni giorno con il presidente e con Campos. Henrique? No, con lui non parlo" ha tagliato corto Galtier. Negli ultimi giorni della sessione di mercato erano emersi dissapori tra Henrique e Campos, con quest'ultimo critico nei confronti della gestione delle cessioni dei tanti giocatori in esubero, incarico affidato proprio al dirigente portoghese, che pure non ha un ruolo ufficiale nei ranghi societari del Paris.