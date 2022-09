Inter, Marotta: "Fiducia ad Inzaghi, ha fatto scelte coraggiose"

Nessuna crepa nella fiducia dell' Inter nei confronti di Simone Inzaghi dopo l'avvio incerto in campionato e la sconfitta all'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco . L'amministratore delegato del club nerazzurro Beppe Marotta ha confermato il pieno sostegno nei confronti dell'allenatore ai microfoni di Sky.

Inter, Marotta: "Fiducia a Inzaghi, ci mancherebbe altro"

"Inzaghi ha la nostra fiducia? Ma ci mancherebbe, sta facendo un ottimo lavoro, sa allenare e gestire benissimo la squadra - ha assicurato Marotta -. Noi siamo l'Inter, e se vogliamo dire una cosa importante è che serve maggiore accortezza da parte di tutti, dalla dirigenza all'area tecnica e ai giocatori. Quando si indossa questa maglia va onorata, mi dispiace per i 60mila di ieri e per i 70mila di altre occasioni. Noi abbiamo un obbligo: dobbiamo ripagarli nel migliore dei modi e non possiamo fare altro che crederci, questi errori serviranno per il futuro".