"PSG, obiettivo Champions: per gennaio non tramonta l'idea Skriniar"

La stagione 2022-‘23 del PSG è iniziata con il medesimo obiettivo di sempre, o meglio con quello che è ormai diventato un chiodo fisso dopo l’arrivo della proprietà qatariota: riuscire ad alzare il trofeo della Champions League . Il rapporto del club parigino con il trofeo di club più ambito è però sempre conflittuale e la prima parte dell’annata non è andata in controtendenza.

PSG, in Champions League c'è il Bayern Monaco

La squadra allenata da quest’anno da Christophe Galtier, infatti, ha chiuso solo al secondo posto il proprio girone che comprendeva anche Benfica e Juventus a causa della peggior differenza reti rispetto ai portoghesi. Il resto lo ha fatto il destino che nel sorteggio degli ottavi ha opposto i campioni di Francia al Bayern Monaco dell’ex Eric Choupo-Moting, appuntamento già proibitivo o quasi nella strada verso la conquista della Coppa, nonché remake dell’unica finale giocata dal PSG nella propria storia, persa a Lisbona contro i tedeschi nel 2020.

"Il PSG compra ancora: tre rinforzi per gennaio"

La proprietà del Paris non vuole comunque lasciare nulla di intentato nella scalata alla finale del 10 giugno 2023 a Istanbul, così secondo quanto riportato da 'Le Parisien' il merato di gennaio dovrebbe vedere ancora il PSG pronto a recitare un ruolo da protagonista. Il piano sarebbe quello di assicurarsi un rinforzo per reparto in modo da arricchire la rosa sul piano delle alternative, aggiungendo se possibile ulteriore qualità in una stagione molto particolare, che sarà un’incognita per tutti anche dopo la ripresa dell’attività dei club al termine del Mondiale in Qatar.

Skriniar più vicino al rinnovo con l'Inter: il PSG resta in agguato

Tra gli obiettivi di Luis Campos, il dirigente che si occupa del mercato del PSG insieme al ds Antero Henrique, figura sempre Milan Skriniar, ma quello del difensore slovacco dell'Inter non sarebbe l’unico nome nella lista dei dirigenti del Paris per rinforzare la retroguardia. L’idea del PSG è quella di aggiungere comunque un centrale alla rosa di Galtier anche qualora le trattative tra l’Inter e l’entourage di Skriniar dovessero portare alla fumata bianca del rinnovo del contratto dell’ex sampdoriano, a scadenza con l’Inter nel prossimo giugno: uno scenario, quello del prolungamento, che potrebbe concretizzarsi durante la pausa del Mondiale dopo le parole all’insegna dell’ottimismo pronunciate dall’ad dell’Inter Beppe Marotta a seguito del buon esito dei primi incontri avvenuti nelle ultime settimane.