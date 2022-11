Mezza Inter è in sospeso: ora il club decide sui rinnovi

Non c’è soltanto Skriniar. E il discorso non può essere allargato nemmeno ai soli Dzeko e Darmian. Sono ben 9, infatti, i giocatori nerazzurri con il contratto in scadenza il prossimo giugno. E a questi vanno aggiunti pure i 3 prestiti, tutti in esaurimento a fine stagione. Il totale fa 12: di fatto, mezza squadra. All’inizio della settimana scorsa Marotta ha detto che «meriterebbero tutti di essere confermati ma le logiche aziendali non ce lo consentono». Insomma, alcuni saluteranno. Ma tra questi non c’è Skriniar, almeno nei piani di viale Liberazione. Il nodo nel caso dello slovacco è esclusivamente economico. Il difensore, infatti, al momento ha messo da parte il Psg, preferendo restare all’Inter. Manca, però, l’intesa sul nuovo ingaggio: l’Inter offre 6 milioni più bonus, i rappresentanti di Skriniar chiedono di più. Entro Natale la partita si dovrebbe chiudere: con una fumata bianca, si aspettano in casa nerazzurra.

Usato sicuro Altre decisioni sono state già prese, come quella di continuare con Dzeko e Darmian, nonostante il primo vada per i 37 anni e il secondo ne stia per compiere 33. Dentro la rosa di una grande squadra, però, stanno alla grande, come alternative di lusso. Il bosniaco, visto come sta andando le cose, anche come qualcosa di più. Dalla loro hanno l’esperienza per giocare su qualsiasi palcoscenico e la capacità di farsi trovare pronti. Per rinnovare, però, dovranno rinunciare a qualcosa. Soprattutto l’ex Roma, che si porta a casa 5,5 milioni a stagione.