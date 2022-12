"Il Manchester United vuole Dumfries, l'Inter ha fissato il prezzo"

Le prestazioni di Denzel Dumfries al Mondiale in Qatar avrebbero convinto il tecnico del Manchester United Erik Ten Hag a puntare su di lui per il futuro della fascia destra dei Red Devils , tanto che una prima offerta potrebbe arrivare già a gennaio. A riportare l'indiscrezione Sky Sport Deutschland.

"Ten Hag spinge per Dumfries come rinforzo in fascia"

Dumfries fa parte di una terna di candidati che il club inglese sta valutando per rinforzare la fascia destra, ora affidata al solo Diogo Dalot, che ha giocato quasi tutte le partite della squadra britannica tra campionato e coppe. Gli altri due nomi sono quelli di Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) e Malo Gusto (Lione). Ma Ten Hag è in pressing sulla dirigenza del club proprio per le caratteristiche dell'esterno nerazzurro, in grado di giocare sia come terzino sia in un ruolo di esterno più avanzato, e potrebbe offrire un'importante competizione con Dalot. A Dumfries era stato accostato negli scorsi giorni anche il Chelsea.