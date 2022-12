Inter, tra i pali Cragno o Neto al posto di Handanovic

Certi movimenti non possono che essere interpretati come indizi. E il fatto che l’Inter stia sondando il mercato dei portieri , in particolare quello degli svincolati a fine stagione, è il segnale appunto di un Handanovic in bilico davanti all’opportunità di proseguire in nerazzurro. Del resto, da quest’anno il suo status è cambiato: non più titolare e capitano, ma vice-Onana . Per la verità, a inizio stagione, c'era ancora lo sloveno a difendere la porta interista. Ma il camerunese, da numero uno di Champions, si è preso anche il campionato. Così, nella testa di Handanovic c’è ormai un dubbio : restare (dovrebbe comunque rinnovare) e continuare a fare il secondo di Onana, oppure cercare un’altra occasione, magari in una squadra di livello inferiore, per tornare a fare il titolare nonostante i 39 anni (li compirà il 14 luglio 2023)? Ci sarebbe anche una terza via, quella di chiudere con il calcio giocato, ma al momento è quella meno probabile, visto che lo sloveno si sente assolutamente in forze per proseguire la sua carriera.

Vecchia conoscenza

Ecco spiegate, quindi, le mosse già registrate dell’Inter. Il club nerazzurro ha chiesto informazioni su Sommer, numero uno della Svizzera e del Borussia Moenchengladbach: è, con ogni probabilità, il profilo di maggior spessore sul mercato, pur avendo già 34 anni. Dopo l’infortunio di Neur, che starà fuori per il resto della stagione, però, si è fatto sotto il Bayern, che lo vuole subito. Il mirino nerazzurro, però, ha “intercettato” anche Rossi del Boca Juniors e, soprattutto, Neto del Bournemouth. Anche per il primo potrebbe essere troppo tardi, visto che avrebbe già firmato un precontratto con il Flamengo. Per il brasiliano, invece, il club di viale Liberazione ha, almeno per il momento, strada libera. Neto è una vecchia conoscenza del campionato italiano, alla luce dei trascorsi alla Fiorentina e alla Juventus. Dopo essere transitato anche da Barcellona, adesso è finito in Premier, ma senza grandissima fortuna, non avendo il posto assicurato nemmeno al Bournemouth. A 33 anni, comunque, rappresenta un’occasione.

Occhi in Brianza

Per chiudere, occhio anche a un’altra pista, anche se non conduce a uno svincolato. Cragno, però, trasferendosi al Monza, non si aspettava di fare da vice a Di Gregorio. Anche all’Inter farebbe panchina, ma ad un livello più alto. Da capire, ovviamente, come intende comportarsi il club brianzolo, che in caso di salvezza dovrà riscattare il portiere dal Cagliari. Cragno, però, che in passato era già stato in orbita nerazzurra, oltre all’età (28 anni), ha dalla sua anche un ingaggio assai contenuto: circa un milione di euro.