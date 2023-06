Inter, il mercato: Pavard primo obiettivo, Scalvini e Chalobah alternative

MILANO - Vero, era in panchina anche in occasione della finale di Coppa Italia con la Fiorentina. Ma lo era soltanto formalmente, al pari di Mkhitaryan, in modo che, come è puntualmente accaduto, potesse festeggiare con i compagni e ricevere la medaglia. Oggi, invece, dietro la convocazione di Skriniar c’è pure la possibilità di tornare in campo, dopo l’operazione alla schiena, nello specifico al rachide lombare. L’ultima presenza dello slovacco risale allo scorso 14 marzo, match di ritorno con il Porto: solo per pochi minuti e solo per assoluta necessità, visto che Darmian non era nelle condizioni di finire la gara. Il centrale si era fatto male all’andata, il 22 febbraio, e quel rientro forzato non gli fece bene, anzi. Da allora sono trascorsi quasi tre mesi e mezzo e, alla luce di quanto raccolto, l’Inter ha risentito relativamente della sua assenza. Merito dell’eccellente rendimento di Darmian. Chiaro, però, che di uno come Skriniar non si possa fare a meno a cuor leggero. Se oggi dovesse essere impiegato e dovesse pure dare risposte positive, allora verrà tenuto in considerazione anche per Istanbul. Evidentemente non per giocare dall’inizio, ma come risorsa dalla panchina.