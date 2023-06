Inter, svelato il piano di mercato: Frattesi e non solo. La strategia

Linea verde e anima azzurra. L’Inter va avanti per la sua strada, dopo aver blindato i punti fermi della strategia di una squadra che nella prossima stagione punterà sia allo scudetto (vorrebbe dire seconda stella) sia a riconfermarsi tra le grandi protagoniste in Europa. L’asticella alzata tanto in alto dal Chelsea con il nome di Nicolò Barella - in un possibile scambio di cartellini con Romelu Lukaku - rappresenta uno snodo di cui tener conto, visto il ruolo cruciale del giocatore negli schemi di gioco di Inzaghi e considerato il valore superiore a quei 70 milioni rispetto alla valutazione attribuitagli dal club inglese. Oltremanica il centrocampista azzurro fa gola, in Europa quest’anno ha lasciato il segno sul palcoscenico più importante con la cavalcata nerazzurra in Champions e gli inglesi se lo ricordano bene già da un paio di estati fa, quando il sardo fu uno dei migliori nell’Italia di Mancini salita sul tetto del continente a Wembley . Inutile dire che Pochettino a Londra lo accoglierebbe a braccia aperte nel proprio undici titolare.

L'Inter per cedere Barella chiede un'offerta irrinunciabile

Per convincere l’Inter ad aprire almeno una trattativa ci vuole un’offerta irrinunciabile, quella che permetterebbe ai dirigenti interisti di far sorridere il bilancio e soprattutto reinvestire la somma per rinforzare la rosa. In base ai diktat societari bisogna prima vendere e poi comprare, ma la situazione è comunque diversa rispetto a quanto accaduto nell'estate del 2021, quando con lo scudetto sul petto andarono via pezzi pregiati come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Prendendo in considerazione soltanto il periodo tra maggio 2022 e gennaio 2023, il ricchissimo Chelsea di Todd Boehly ha già speso 611 milioni di euro sul mercato e rappresenta il classico acquirente per il quale le risorse finanziarie non sono certo un problema. Anche se sulla sponda milanese i tifosi della Curva Nord nerazzurra hanno già preso posizione con un messaggio inequivocabile pubblicato ieri: «Barella interista nato. Presente e futuro. Intoccabile».

Frattesi e il mercato dell'Inter giovane e italiano

Nelle intenzioni dell’Inter c’è comunque l’idea di restare ben saldi su un’impronta di squadra più giovane e preferibilmente dalla spina dorsale azzurra. Rientra a pieno titolo in questo identikit Davide Frattesi (classe 1999), ormai entrato nel giro della Nazionale e pronto al grande salto internazionale a 23 anni. Su di lui verrebbe investito il tesoro ricavato da una possibile cessione monstre di Barella, che rispetto al talento del Sassuolo è di due anni e mezzo più grande (classe 1997). I due giovedì sera erano in campo assieme da titolari in Nations League contro la Spagna e in un possibile avvicendamento l’anima italiana dell’Inter resterebbe intatta, senza dimenticare che i nerazzurri si sono presentati a Istanbul schierando titolari Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Acerbi, quest’ultimo fresco di riscatto definitivo. L’anno scorso i nerazzurri si sono presentati al via della Serie A con la rosa più “anziana” (27,5 anni di media) tra tutte le pretendenti. Con qualche addio e alcune operazioni di mercato la soglia è destinata ad abbassarsi e un contributo lo darà anche Yann Bisseck, centrale difensivo classe 2000, ormai destinato a mettersi agli ordini di Inzaghi dopo l’addio ai danesi dell'Aarhus. Di certo non finisce qui, la media andrà aggiornata alla fine del calciomercato visto che sul taccuino dei dirigenti nerazzurri ci sono tanti under 30 destinati a invertire la rotta.