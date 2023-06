Inter, porte girevoli: Onana al Manchester United, l'erede è Vicario

MILANO - Onana viaggia spedito verso il Manchester United , così l’Inter ha ormai scelto Vicario per il futuro della sua porta. Niente Chelsea, insomma, per il numero uno camerunense, che invece tornerà ad abbracciare Ten Hag in Premier League. Il club nerazzurro, invece, ha scelto di privilegiare nuovamente la linea italiana, puntando sull’estremo difensore dell’Empoli, protagonista di due eccellenti stagioni in Toscana. Non è ancora tutto fatto, ma la strada è ormai imboccata. Manca la quadratura dei numeri con i Red Devils, che rinunceranno a De Gea, assecondando i desideri del tecnico olandese, che conosce bene Onana , avendo lavorato assieme all’Ajax e arrivando ad un passo dalla finale di Champions League nel 2019. Mentre è sostanzialmente già “costruito” l’affare Vicario , destinato a sbarcare alla Pinetina sulla base di una valutazione di complessivi 25 milioni di euro.

Vicario, trattativa confermata da Corsi

Le parole pronunciate nelle scorse ore da Corsi sono state anche più di un indizio sulle ultime evoluzioni. «Anche stamani (ieri, ndr) mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me - ha spiegato ai microfoni di “Lady Radio” -. Potrebbero cedere il loro portiere all'estero e che sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l'amicizia e da vari mesi mi avevano manifestato il loro interesse». Pochi dubbi, anche perché l’identikit è chiaro, che quella società sia l’Inter. E, a proposito di amicizia, tra l’Empoli e il club nerazzurro esiste un canale preferenziale, che, ad esempio, la scorsa estate ha spinto alla corte di Inzaghi Asllani, mentre in Toscana è finito in prestito Satriano. Possibile, allora, che anche nell’operazione Vicario possa entrare qualche giovane.

Salto di qualità per Vicario

Sempre a proposito di Vicario, chiaro che a 27 anni ancora da compiere sia un notevole balzo in avanti. Solo nel 2020/21 faceva la riserva al Cagliari, mentre ora la prospettiva è quella di essere protagonista sui palcoscenici più importanti. Evidentemente, con le sue prestazioni ha convinto tutti, sbaragliando la concorrenza di Carnesecchi e, nelle ultime settimane, pure quella di Mamardashvili. La sensazione, comunque, è che il diretto interessato sapesse già tutto da qualche tempo. Non era passata inosservata, ad esempio, quella chiacchierata con Baccin, prima di Empoli-Inter dello scorso 23 aprile. Inoltre, in occasione dell’ultima giornata casalinga di campionato, contro la Lazio, aveva salutato i tifosi come se si trattasse di un addio.

Onana 'finanzia' il mercato dell'Inter

Ad ogni modo, Vicario andrà a raccogliere un’eredità corposa. Onana, infatti, era riuscito a imporsi alla grande in questa stagione, mostrando personalità e sicurezza. Per l’Inter sarà un sacrificio pesante. Ma davanti alle necessità di bilancio c’è poco da fare. E l’Inter, per il settlement agreement concordato con l’Uefa, nell’arco dei prossimi due esercizi potrà permettersi una perdita aggregata non superiore ai 60 milioni di euro. La cessione di Onana servirà per raggiungere quel traguardo, visto che la cifra da incassare - almeno 50 milioni ma l’Inter punta ad arrivare a 60 - sarà registrata interamente come una plusvalenza. Una parte di quel denaro, ovviamente, servirà per coprire l’acquisto di Vicario. Il resto sarà utile per gli ulteriori innesti, tra centrocampo (Frattesi in cima alla lista), difesa (oltre a Bisseck serve l’erede di Skriniar) e soprattutto attacco.