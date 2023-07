Inter scatenata, svelato il piano mercato: le mosse a centrocampo e non solo

Meno due. Con l’ufficializzazione del passaggio di Brozovic all’Al Nassr, avvenuta ieri pomeriggio, infatti, l’Inter si ritrova con soli 4 centrocampisti in rosa. Vale a dire Çalhanoglu , che occuperà definitivamente la cabina di regia, lasciata dal croato, Barella e Mkhitaryan , più Asllani . Vero è che Sensi è rientrato dal prestito al Monza e Fabbian da quello alla Reggina, ma non resteranno: per il primo si cerca una sistemazione definitiva, il secondo invece continuerà il suo percorso di crescita ancora in prestito. Insomma, servono due innesti, il grande obiettivo resta Frattesi, ma la priorità ora è Lukaku . C’è il rischio di vederselo sfuggire, nonostante il centrocampista romano abbia dato la sua preferenza al club nerazzurro. Le alternative hanno i nomi di Koopmeiners dell’Atalanta e di Samardzic dell’Udinese. Con quest’ultimo, che potrebbe valere anche come secondo rinforzo in mediana, e non solo come piano B o C per Frattesi.

In attacco la priorità è Lukaku

Il nodo è chiaramente quello di avere le risorse per muoversi. E allora la scintilla in casa nerazzurra potrebbe accendersi con la cessione di Onana al Manchester United, che, però, ancora non ha presentato la sua offerta ufficiale. Facile che inizialmente ci saranno distanze, tenuto conto che l’Inter ha fissato l’asticella a 60 milioni e che i Red Devils potrebbero partire da poco più di 40. Ma il fronte è aperto, raccoglierle è obbligatorio perché Koopmeiners, come Frattesi, costa parecchio: vale a dire 35-40 milioni di euro. Possibile che nell’operazione si possa inserire una contropartita tecnica. Ci sarebbe quel Fabbian che a Bergamo piace parecchio, ma su cui si sta muovendo forte il Lecce. In ogni caso, la formula, come nel caso del centrocampista del Sassuolo, sarà il prestito con obbligo di riscatto. Tra i due profili c’è chiaramente differenza. Frattesi è una mezz’ala di inserimento, quindi di grande verticalità. Koopmeiners, invece, è più duttile e ha maggiore qualità. Li accomuna la capacità di fare gol, che è poi quello che sta cercando l’Inter.

Le idee dell'Inter per il centrocampo

Segnare è una specialità anche di Samardzic (5 reti nell’ultimo torneo), ma il serbo non è ancora un giocatore completamente sviluppato, avendo solo 21 anni. Ha fatto vedere doti importanti, ma sono ancora più significativi i margini di crescita, nell’ultima parte del campionato ha giocato con continuità da titolare. A suo vantaggio c’è, evidentemente, una valutazione inferiore, vale a dire non più di una quindicina di milioni. Difficile che, in caso di sbarco alla Pinetina, possa subito fare il titolare, si tratterebbe di un investimento. E allora perché non pensare che, a determinate condizioni, non possa arrivare in tandem con uno tra Koopmeiners e Frattesi. In questo modo, la mediana sarebbe davvero completa.

Bissek all'Inter, è fatta

Intanto l’Aarhus ha ufficializzato l’apertura di «trattative sostanziali con il club di Serie A Inter in merito alla vendita dei diritti contrattuali al difensore Yann Aurel Bisseck». Si tratta semplicemente di un passaggio formale. Il club nerazzurro attiverà la clausola di uscita del giocatore da 7 milioni, saldandola nelle due rate previste.