Inter, Onana si sblocca: lo United è a un passo

Ormai è una questione di pochi milioni, in buona parte limitati ai soli bonus. Insomma, la distanza tra Inter e Manchester United è davvero minima , tanto da far credere che oggi possa davvero essere la giornata della fumata bianca e che, dunque, Onana chiuda le sue valigie e, finalmente, parta per l’Inghilterra . Al massimo si slitterà di poco, comunque non oltre il week-end. Per la verità, lungo quest’ultimo chilometro prima di vedere il traguardo non sono mancate le turbolenze . E non solo perché i tempi si sono dilatati rispetto alle aspettative. Tra il club nerazzurro e i Red Devils non sono mancati i momenti di tensione. Marotta e Ausilio , infatti, hanno mantenuto il punto fin quasi all’ultimo, concedendo pochissimo alla controparte. Lo United ha replicato “minacciando” di spostare il mirino su un altro portiere . Significativo a questo proposito che Onana, ieri mattina, fosse regolarmente alla Pinetina per il raduno – i tifosi che l’hanno fermato per autografi e selfie gli hanno pure chiesto si restare… - e che poi abbia lavorato con i suoi (ancora per poco) compagni.

Inter, Onana verso lo United: decisivi i bonus

Nel corso della giornata, però, la situazione è migliorata. Nel senso che il dialogo è proseguito con un atteggiamento positivo su entrambi i fronti. E così, in serata, attraverso un conference call tra Milano e Manchester, si può dire che ci sia stata l’accelerata decisiva e destinata a diventare definitiva. Non è più tempo di offerte o di rilanci. Dopo aver messo sul tavolo, in un primo momento, 45 milioni (bonus compresi) e, in un secondo 50, lo United ha avviato un dialogo divenuto sempre più serrato, nel tentativo di abbassare le richieste nerazzurre. Ebbene, quando i Red Devils hanno finalmente superato quota 50, mentre l’Inter è scesa a 55, si è capito che l’accordo non era lontano. Serve un ultimo sforzo reciproco. Come premesso, oggi si potrebbe davvero chiudere. Saranno decisivi i bonus: occorre definirne l’entità e la natura, tra quelli più semplici da ottenere e quelli legati ai risultati. Onana, invece, ha già sistemato tutti. Attraverso il suo entourage, ha già raggiunto un’intesa con il club inglese sulla base di un quadriennale, con opzione per una quarta stagione. Il numero uno camerunense andrà a guadagnare quasi il doppio dei 3,5 milioni che gli garantiva l’Inter. Ovviamente, non può che essere soddisfatto del trattamento economico, in nerazzurro, però, si è trovato davvero bene e, quindi, non è da escludere che al momento dei saluti ci scappi qualche lacrima.

Inter, le alternative ad Onana: Sommer e Trubin insieme

Grazie ad Onana, l’Inter avrà a disposizione le risorse per completare il mercato, che, come indicato da Inzaghi, dovrà portare ancora diversi innesti. La priorità, però, al di là di Lukaku, è quella di dare quanto prima all’allenatore un nuovo portiere. Come noto, viale Liberazione lavora su un doppio fronte: Sommer più Trubin. Non in alternativa, ma per farli arrivare in coppia. Più semplice portare il primo alla Pinetina, visto che per il suo addio al Bayern sono sufficienti 6 milioni di euro. Per quanto riguarda il secondo, invece, lo Shakthar ha sparato alto: oltre 30 milioni, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. L’Inter è al lavoro per abbassare le pretese degli ucraini, ma il muro resiste. Anzi, ha pure trovato la sponda dell’interessamento di un club arabo, con intermediari che hanno incontrato a cena lo stesso Trubin e i suoi agenti. Tuttavia, il 21enne estremo difensore sembra continuare a preferire la squadra nerazzurra, prova ne sia il suo “mi piace” sotto la nuova maglia presentata ieri e pubblicata anche su Instagram. Il piano B rispetto al numero uno ucraino è Audero della Sampdoria.