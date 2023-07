Onana saluta l’Inter, ora Sommer è più vicino

MILANO - Onana va e Sommer sta arriva per arrivare. Forse c’è voluto qualche giorno in più del previsto, ma ieri si è conclusa l’avventura nerazzurra del numero uno camerunense . Dopo aver trascorso la notte alla Pinetina, per il primo giorno di ritiro della truppa Inzaghi, in mattinata è arrivato l’ultimo ok del Manchester United e così si è consumato l’addio: saluti, abbracci pure qualche lacrima, anche perché partire non è stata una scelta di Onana, ma una necessità dell’Inter . Nelle casse di viale Liberazione, infatti, finiranno 51 milioni di euro, come quota fissa, con la potenziale aggiunta di altri 4 sotto forma di bonus. Onana è atterrato in Inghilterra in serata. Alcuni problemi burocratici lo hanno costretto a tardare il decollo, poi avvenuto da Torino per mancanza di slot. Visite mediche e firma sul contratto - quinquennale da oltre 6 milioni più opzione - sono gli ultimi passaggi prima che il trasferimento diventi ufficiale. E Ten Hag lo sta già aspettando negli Usa, dove i Red Devils hanno cominciato la loro tournée.

Niente amichevole

Ad ogni modo, se quella di Onana è stata una parentesi breve, ma felice (è stato tra i grandi protagonisti dell’eccellente campagna Champions), l’Inter ha la necessità di voltare rapidamente pagina. E, come premesso, Sommer è la soluzione più immediata, tanto che il club nerazzurro punta ad inserirlo nella comitiva in partenza per il Giappone domenica prossima. Solo che, per riuscirci, occorrerà una vera corsa contro il tempo. Intanto, il fatto che lo svizzero sia stato esentato dall’amichevole che, ieri pomeriggio, il Bayern ha giocato contro l’Egern è un segnale significativo. E anche gli ottimi rapporti con bavaresi potranno fare la differenza. Per il momento, però, non è arrivata la disponibilità ad accettare il pagamento della clausola da 6 milioni in due tranches. Probabilmente perché, prima di lasciar andare Sommer, vorrebbero avere maggiori garanzie sul recupero di Neuer. Da sistemare qualcosa pure con l’entourage del portiere svizzero, che, con il Bayern, ha un ingaggio da 5 milioni di euro. L’Inter ha messo sul tavolo un biennale con un’opzione per una terza stagione, ma a cifre inferiori.

Fronte aperto

Sommer sarà la certezza per Inzaghi, ma in casa nerazzurra permane l’idea di aggiungere pure un altro portiere di maggiore prospettiva. E, come noto, il prescelto sarebbe il 21enne Trubin, il cui contratto con lo Shakthar Donetsk è in scadenza nel 2024. Il problema è che il club ucraino ha sparato subito alto, vale a dire oltre 30 milioni di euro, e non ha abbassato le sue pretese. L’Inter ha in mente di continuare a “lavorare” su questo fronte, ma non è disposta a pagare più di una dozzina di milioni, insieme ad una piccola percentuale sulla rivendita. Se il muro dello Shakthar dovesse resistere, il piano B è Audero della Sampdoria.

Tasselli

Al di là dell’attaccante, sistemata la questione portiere, il mercato nerazzurro procederà con la copertura delle caselle che ancora sono vuote, come quella del centrocampista. L’idea è che possa essere un giovane (Samardzic?), ma non Fabbian che andrà in prestito. Fondamentale pure un’aggiunta in difesa, dove il candidato forte è Demiral, già fuori dalle scelte di Gasperini. E, infine, se per Gosens arrivasse l’offerta giusta (il Wolfsburg spinge), come sostituto è già stato scelto Carlos Augusto del Monza.