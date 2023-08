Inter, sfuma Samardzic e parte l’assalto a Pavard: le cifre dell’operazione

MILANO - Tutto su Pavard . Il francese è diventato l’obiettivo numero per la difesa nerazzurra. Dopo l’arrivo di Carlos Augusto e Arnautovic , e naturalmente dopo l’addio definitivo a Samardzic , Marotta, Ausilio e Baccin , insieme a Inzaghi , hanno fatto il punto della situazione ieri alla Pinetina , stabilendo di partire all’assalto al giocatore del Bayern con cui c’è già una base d’accordo. E, infatti, è stata subito recapitata un’offerta al club bavarese da 25 milioni di euro, bonus compresi e con formula dell’operazione da concordare. I tedeschi, mentre Tuchel faceva finta di cadere dalle nuvole (« Benjamin non mi ha detto nulla. Fino a quando non cambierà, contiamo completamente su di lui ») hanno risposto che non sono sufficienti: ne pretendono più di 30. Le distanze, insomma, non sono enormi e il fatto che Pavard abbia il contratto in scadenza nel 2024 e che voglia, a tutti i costi, fare le valigie – lo ha ribadito anche ieri alla dirigenza del Bayern e stasera potrebbe non scendere in campo – alimenta le speranza.

Inter, decide Pavard

Ovvio che non sarà facile regalare il difensore a Inzaghi, che ha chiesto espressamente un elemento abile nel costruire il gioco e non soltanto un marcatore. Tuttavia, Marotta e Ausilio sono convinti di farcela. In casi del genere, infatti, è sempre determinante la volontà del giocatore. Ed è su questo fronte che l’Inter intende lavorare. Del resto, la disponibilità al trasferimento a Milano, Pavard, l’aveva già data lo scorso gennaio, quando sembrava che Skriniar potesse andare subito al Psg. Se, stavolta, il francese prenderà una posizione netta a favore del club nerazzurro, allora il Bayern non potrà non tenerne conto. Anche perché sarebbe rischioso e controproducente trattenere un giocatore controvoglia per poi perderlo dopo una sola stagione senza incassare nemmeno un euro.

Inter, ostacolo Premier: c'è lo United

Per l’Inter, comunque, c’è da superare la concorrenza del Manchester United. Che, però, a sua volta, ha il problema di dover prima piazzare Maguire. Era stato raggiunto un accordo con il West Ham, ma il centrale inglese non vuole andare via. Così il club londinese, ora, è ad un passo da Mavropinas dello Stoccarda, profilo comparso anche sui taccuini dei dirigenti nerazzurri. E allora attenzione pure all’Arsenal, alle prese con il grave infortunio di Timber. Arteta potrebbe mettere gli occhi su Pavard per coprire il vuoto. Ma poi che ne sarebbe di Tomiyasu? Il club nerazzurro resta vigile anche su questo fronte. Certo, pur avendo deciso di destinare al difensore il denaro inizialmente stanziato per portare a Milano Samardzic, non pare semplice individuare un’alternativa all’altezza di Pavard, che ha l’età (27 anni) e la statura internazionale per alzare nettamente il livello della retroguardia di Inzaghi. Chalobah, ad esempio, continua a piacere. Ma è emerso che un guaio al tendine del ginocchio lo terrà fermo per qualche tempo. Ad ogni modo, per cautelarsi, l’Inter ha bloccato Tanganga, che il Tottenham è disposto a lasciar andare in prestito.

Le situazioni di Sensi e Sanchez

Ieri, comunque, dirigenti e allenatore hanno parlato anche delle altre possibili necessità della rosa. Così, per il centrocampo, l’opzione di una conferma di Sensi sta prendendo sempre più corpo. In attacco, invece, si tratta di decidere se aggiungere una quinta punta (Sanchez) anche se non dovesse partire Correa. Ma sarà materia degli ultimi giorni.

