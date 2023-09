Lautaro, parla l'agente: la rivelazione sul futuro all'Inter tra rinnovo e sirene d'Arabia

MILANO - " Arabia Saudita ? È un mercato ricco di tentazioni, ha ricevuto tante proposte e non solo da lì. Ma quando gli dico di queste possibilità mi risponde "Inter Ale, Inter "...". Parola di Alejandro Camano , agente dell'attaccante e capitano dell'Inter Lautaro Martinez . "Il senso di appartenenza è importante e lui lo ha - ha detto Camano a TvPlay - e l'affinità con società, tifosi e progetto è totale. Lautaro non ha ascoltato nulla che non fosse l'Inter".

"Rinnovo Lautaro? Ne parleremo con l'Inter"

“Lautaro adesso è all’Inter perché gli piacciono società e squadra. Quest’estate tutto il mondo ha parlato della sua possibile cessione ad un’altra squadra, ma la realtà è che lui ha deciso di restare, perché gli piace la tranquillità e considera l’Inter la sua squadra" ha aggiunto Camano. E ancora: "È felice, è il capitano della squadra, sta aspettando anche un bambino, dobbiamo lavorare affinché sia sempre felice. Credo che il rinnovo sia una possibilità e ne abbiamo parlato sia con il club che con il calciatore. Con l'Inter c'è un legame importante e ci siamo promessi con l’Inter di lavorare per la tranquillità di tutti, credo che sia importante avere un legame duraturo. Ha rifiutato tante opzioni perché vuole restare all’Inter".

"Con l'Inter Lautaro ha un rapporto familiare"

"Con l'Inter c'è un rapporto familiare, lavoriamo insieme da tanti anni e per il rinnovo ci sentiremo con tranquillità e in un clima sereno, lavoreremo per far felice un giocatore che sente grande affinità con il progetto. Lo scorso anno l'Inter è arrivata in finale di Champions e si è rinforzata per essere al squadra più importante del calcio italiano". Poi la chiosa dell'agente del Toro: "Tutti gli anni ha una squadra importante e la qualità è sempre aumentata: saremmo felici se vincesse lo scudetto”.