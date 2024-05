Inter, Inzaghi: "Rinnovo? Ci incontreremo con il club a fine stagione"

PIACENZA - "Vincere il campionato con 5 giornate d'anticipo è stato meraviglioso, anche per quello che ci ha tributato la gente dell'Inter. Ora abbiamo le gare con Lazio e Verona e poi ci incontreremo con la società". Dopo aver ricevuto, nella sua Piacenza, un'onorificenza speciale dopo la conquista dello scudetto, Simone Inzaghi posticipa alla fine del campionato l'incontro che dovrebbe mettere nero su bianco il suo rinnovo con l'Inter. Il contratto del tecnico emiliano con il club nerazzurro è in scadenza nel 2025. "Che Inter voglio in futuro? Forte, ogni anno dobbiamo cercare di migliorare gli obiettivi", assicura l'allenatore dei neo campioni d'Italia. Tre anni fa, al mio arrivo, in pochi avrebbero immaginato che avremmo vinto 6 trofei e fatto una finale di Champions anche se c'erano tantissime aspettative perché sapevo di trovare una società forte, con dirigenti fortissimi come Marotta, Ausilio, Baccini. Sapevo che, nonostante le difficoltà, avrebbero fatto in modo di costruire delle squadre competitive - sottolinea Inzaghi - e con l'aiuto dei ragazzi e dei tifosi siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto, qualcosa che resterà con me per sempre".