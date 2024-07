Inter, Taremi fa le visite mediche: si attende l'annuncio ufficiale

Selfie con i tifosi

All'ingresso degli ambulatori, Taremi si è concesso per qualche istante ai tifosi (per selfie e autografi) e ai fotografi. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale dell'ingaggio del 32enne calciatore da parte dell'Inter. L'accordo tra le parti è stato raggiunto da mesi, come accaduto per Zielinski.