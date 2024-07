Inter, ufficiale Taremi: i dettagli del contratto

L'Inter sul proprio sito ufficiale annuncia l'arrivo di Mahdi Taremi. Per l'attaccante contratto fino al 30 giugno 2027. Come Zielinski, anche il centravanti iraniano - ieri le visite mediche - arriva all'Inter da parametro zero dopo aver concluso la sua lunga esperienza con il Porto. 91 gol in 182 presenze dal 2020, la media di un gol ogni due partite, ora un nuovo campionato, la Serie A.