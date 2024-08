Inter, Palacios in arrivo a Milano: tutti i dettagli sul contratto

MILANO - Tutti i tasselli sono stati sistemati, così Palacios è da considerare un giocatore dell’Inter. Independiente Rivadia e Talleres, infatti, ci hanno messo meno del previsto per ratificare tutti gli accordi su come spartirsi l’incasso per la cessione del difensore. Tanto che già ieri mattina è arrivata la fumata bianca e così, nel pomeriggio, Palacios ha potuto imbarcarsi per l’Europa. Venerdì, peraltro, si era spostato da Mendoza e Buenos Aires proprio per accorciare i tempi di arrivo, avendo saputo che l’affare era ormai chiuso e che mancava un unico passaggio. Da sottolineare che le cifre non sono cambiate da mercoledì scorso, giorno dell’incontro tra i dirigenti nerazzurri e quelli dell’Independiente Rivadavia in viale Liberazione. Marotta, Ausilio e Baccina avevano messo sul tavolo 6,5 milioni di euro più bonus per arrivare ad un massimo di 11 per il cartellino del gigante di General Pico. E da lì non si sono mossi. Vero che c’è stato un tentativo per spuntare qualche “spicciolo” in più, ma l’Inter ha fatto muro.