Dove arriverà l'Inter quando Lautaro ricomincerà a segnare?

Un anno fa, l'Inter era stata eliminata dalla Coppa Italia per mano del Bologna. Un anno dopo, la squadra ha eliminato l'Udinese e, in febbraio, nei quarti di finale incontrerà la Lazio, alla quale in campionato ha appena rifilato sei gol all'Olimpico. Chi vincerà, incontrerà in semifinale la vincente di Milan-Roma. La fine dell'anno della seconda stella si avvicina e il bilancio di Inzaghi è decisamente corroborante in vista del 2025. Terzo in campionato, a tre punti dall'Atalanta capolista, ma con la partita con la Fiorentina da recuperare; sesto nella classifica del girone unico di Champions con ottime chances di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. E, adesso, avanti in Coppa Italia, il trofeo che, tanto quanto la Roma, i nerazzurri hanno conquistato per 9 volte, di cui due consecutive in tre bienni differenti (2004-2005 e 2005-2006, 2009-2010 e 2010-2011, 2021-2022 e 2022-2023). La primatista è la Juve, vittoriosa in quindici edizioni. La partita con l'Udinese ha confermato il valore assoluto dell'organico dei Campioni d'Italia, costruito per arrivare sino in fondo in tutte le competizioni. Lo dimostra lo schieramento iniziale presentato da Inzaghi, modificato per nove undicesimi. Soltanto Bastoni e Bisseck sono stati confermati rispetto alla goleada dell'Olimpico. Il debuttante Martinez ha fatto una parata, al 90', sulla conclusione di Touré, facendosi trovare pronto. Arnautovic e Taremi si sono intesi bene, come esemplificato dal gol dell'austriaco, favorito dalla finta di corpo dell'iraniano che ha colpito anche un palo, su imbeccata di Lautaro. Asllani ha infilato il debuttante Piana direttamente da calcio d'angolo. Pratica archiviata, sebbene lo stesso Lautaro, subentrato nella ripresa, sia rimasto ancora a secco. Il capocannoniere dell'ultimo campionato, al momento conta 5 reti in campionato e 1 in Champions League. Ciononostante, l'Inter vanta il miglior attacco della Serie A: 40 gol in 16 giornate. La domanda è: dove arriverà, quando il suo capitano ricomincerà a segnare?