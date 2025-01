Marotta: "Frattesi? Se un giocatore vuole cambiare si cerca una soluzione"

Marotta a DAZN: "Frattesi non ha chiesto di essere trasferito"

Frattesi, tra il presente all'Inter e il possibile futuro alla Roma. Nel pre partita del "Penzo", il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato della situazione di Davide Frattesi ai microfoni di DAZN: "Frattesi è un bravissimo ragazzo, un bravo professionista - ha sottolineato il presidente dell'Inter -. Non ha chiesto assolutamente di essere trasferito. È chiaro che è un mercato in cui dall'oggi al domani possono arrivare delle richieste. Di natura non vogliamo vendere nessuno. Se poi un giocatore manifesta l'intenzione di voler cambiare, si cerca una soluzione, ma al momento non ci sono elementi concreti per cui Frattesi debba andare via a gennaio".