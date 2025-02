L'Inter si muove in anticipo sul mercato: c'è Sucic per il dopo Frattesi

MILANO - Due uscite, entrambe in prestito, Palacios e Buchanan. Un innesto, Zalewski , sempre in prestito, che si è subito fatto valere all’esordio nel derby: assist per il pareggio di De Vrij. A sessione invernale chiusa, invece, ecco i l primo acquisto per la prossima stagione: Petar Sucic, in arrivo dalla Dinamo Zagabria , con l’idea che possa far già parte della squadra nerazzurra per il Mondiale per club, approfittando della finestra supplementare dall’1 al 10 giugno. Ma il mercato è anche quello che poteva essere e che non è stato. L’Inter, infatti, aveva scelto Marcos Asensio, poi finito al fotofinish prestito all’Aston Vila , per rinforzare l’attacco. Ma avrebbe dovuto partire uno tra Correa o Arnautovic, che invece sono rimasti.

Mercato Inter, c'è Sucic per il dopo Frattesi

Comprare in anticipo è un’abitudine in casa nerazzurra. Peraltro, non vale solo per i profili in scadenza. Nei primi giorni di febbraio del 2018, ad esempio, Ausilio volò in Argentina per prendere Lautaro. E tutti sanno com’è andata a finire... Ebbene, proprio in queste ore, l’Inter ha chiuso un’altra operazione. Come già accennato, si tratta di Sucic, centrocampista 21enne in arrivo dalla Dinamo Zagabria. L’accordo è stato raggiunto sulla base di 14 milioni di euro, più bonus per 2,5 milioni, a cui è stata aggiunta, su richiesta del club croato, una percentuale sulla rivendita del 10%, ma solo sulla plusvalenza. Mancano solo le visite mediche per completare la pratica: per effettuarle, il centrocampista sarà a Milano a stretto giro di posta. Sucic, fermo da novembre per una frattura al metatarso, completerà il suo recupero alla corte di Cannavaro. Poi si metterà a disposizione di Inzaghi già per la rassegna iridata che scatterà a metà giugno. È un elemento di grande duttilità, che in mediana può occupare più o meno tutte le posizioni. Più facile, però, che faccia la mezz’ala. E allora tutto lascia credere che sarà lui il dopo-Frattesi, la cui avventura in nerazzurro è destinata a concludersi al termine della stagione. Significa che l’Inter rinuncerà a Ricci? Tutt’altro, il centrocampista granata continua ad essere nel mirino. E, dunque, proseguirà pure il derby di mercato con il Milan. Il suo arrivo, però, è legato alla decisione che verrà presa su Asllani, il cui futuro nerazzurro è da considerare in bilico, e anche a qualche eventuale movimento che potrebbe accedersi attorno a Calhanoglu.

Sfumato Asensio, Arnautovic e Correa sono rimasti

Addii già certi, invece, sono quelli di Arnautovic e Correa, che l’Inter ha provato a sistemare già durante questo mese di gennaio. Tra le cause, soprattutto, trattative che non si sono accese: no del Monza all’argentino offerto da Ausilio, mentre la Fiorentina non ha affondato per l’ex Bologna. Ora, però, tocca a loro dimostrare di poter essere utili di qui a fine annata. A dimostrazione delle intenzioni nerazzurre, peraltro, c’è il fatto che era già stato individuato un sostituto, ovvero Asensio (preferito a Joao Felix che era stato offerto), ai margini nel Psg. Poteva essere quell’elemento in grado di dare uno contro uno, e anche permettere di variare lo spartito tattico, piazzandosi dietro le punte. Ma per lui lo spazio non si è aperto.