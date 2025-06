Inter, sondaggi inglesi per Taremi: se parte c’è Hojlund 

Qualcosa si muove. Ovviamente quanto sta accadendo in Iran ha reso tutto ancora più complicato, ma attorno a Taremi cominciano i primi movimenti. Come noto, l’idea dell’ Inter è quella di trovargli una nuova sistemazione, dopo un’annata con più ombre che luci. Con la sua partenza, evidentemente, scatterebbe l’assalto ad un’altra punta. Che, sempre nei piani nerazzurri, più di Bonny, dovrebbe essere il vero alter ego della coppia Lautaro-Thuram . In cima alla lista c’è il nome di Hojlund, per cui si sta preparando l’affondo.

La situazione in Iran

Tornando a Taremi, negli ultimi giorni sono arrivati gli interessamenti del Besiktas e pure di due squadre della Premier: il Nottingham Forest e il Fulham. Si tratta dei primi abboccamenti, non certo di vere e proprie trattative. A vantaggio dell’Inter c’è il fatto che l’attaccante iraniano è approdato in nerazzurro da svincolato. Significa che il suo costo a bilancio (solo le commissioni) è ridotto e, di conseguenza, non sono necessarie richieste particolarmente corpose per il cartellino. Più importante, semmai, che ci sia la disponibilità per un acquisto a titolo definitivo e ad accollarsi l’intero stipendio da circa 3 milioni a stagione fino al 2027. Nel frattempo, sempre bloccato in Iran, Taremi non si trova più a Teheran, ma si è spostato nel suo paese natale, Bushehr. Uno spostamento nato innanzitutto per questioni di sicurezza, visto che la capitale è più facilmente un bersaglio, ma anche dal fatto che è impossibile prevedere quando si potrà lasciare la nazione. Nel frattempo, il giocatore continua ad allenarsi ed è in contatto con i compagni, attraverso la chat di squadra. C’è stato anche uno scambio di messaggi con Chivu. Chiaro che il suo desiderio sia quello di mettersi a disposizione il prima possibile, ma le priorità ad oggi sono altre.

La pista Hojlund

Ad ogni modo, come già emerso, solo l’uscita di Taremi può aprire le porte all’ingresso di un altro attaccante. Altrimenti, con l’innesto di Bonny – entro questa settimana dovrebbe spuntare la fumata bianca -, il reparto sarebbe già completo, tenuto conto che c’è pure da decidere cosa fare con Pio Esposito. Peraltro, sarebbe ancora tutta da sviluppare anche la trattativa per Hojlund. L’Inter ha sondato il terreno con l’entourage del danese, ottenendo la disponibilità al trasferimento in nerazzurro. Del resto, l’ex-Atalanta ha desiderio di rilanciarsi e la Serie A è il campionato dove si è messo in luce, senza poi riuscire a imporsi in Premier. Il vero ostacolo, piuttosto, è il Manchester United. Che, pur avendo aperto alla partenza di Hojlund, spinge per una cessione, non prendendo in considerazione il prestito con diritto/obbligo di riscatto proposto dall’Inter. Insomma, la partita è tutta da giocare. Ma dipende comunque da Taremi…