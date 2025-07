Bonny ceduto all'Inter dal Parma: ci sono i comunicati ufficiali

MILANO - Ange-Yoan Bonny è un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo giorni di indiscrezioni e la conferma dell'interesse da parte di Beppe Marotta, sono arrivati i comunicati ufficiali: l'attaccante francese è stato ceduto dal Parma ai nerazzurri. "Parma Calcio annuncia che Ange-Yoan Bonny è stato ceduto a titolo definitivo al Football Club Internazionale Milano - si legge nella nota del club ducale - quattro stagioni, una promozione in Serie B da protagonista e una storica salvezza al suo primo anno in Serie A: la storia di “Angelo” è cominciata a Parma, quando, a 17 anni, ha scoperto di avere una grande famiglia che lo ha accolto e lo ha visto crescere grazie alla sua straordinaria forza e alla sua dedizione al lavoro. Oggi tutto il Club saluta Ange-Yoan, sottolineando un legame speciale che con la squadra, la città e i tifosi durerà per sempre". Bonny ha firmato un contratto di 5 anni e al Parma andranno 23 milioni più bonus.