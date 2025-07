Marotta: "Calhanoglu è un nostro giocatore. Carboni al Genoa, su Leoni..."

Al termine dell' Assemblea di Lega andata in scena nella giornata di oggi, Giuseppe Marotta è tornato a parlare dopo l'eliminazione dell' Inter dal Mondiale per Club, a pochi passi dalla ripartenza che accompagnerà la stagione 2025/26. Riflettori puntati sulla situazione di Calhanoglu e sulle trattative che coinvolgono i nerazzurri in entrata e in uscita. Nel mirino c'è il giovane Leoni del Parma , già allenato da Chivu al "Tardini".

Marotta: "Siamo l'Inter, massimo ottimismo. Calhanoglu? È un nostro giocatore"

Così Giuseppe Marotta all'uscita dall'Assemblea di Lega, senza nascondere fiducia ed ottimismo per la stagione che verrà: "Sempre fiducioso, massimo, massimo ottimismo, assolutamente. Siamo l’Inter, - ha precisato il presidente nerazzurro - quindi bisogna sempre guardare con grande ottimismo il futuro. Novità per Calhanoglu? No, è un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima, quando convocato".

Marotta sul mercato: "Leoni? Un bravo talento, ma è del Parma. Carboni va al Genoa"

E poi c'è il mercato, in entrata e in uscita, con Chivu che vorrebbe tornare ad allenare un giovane difensore di proprietà del Parma: "Leoni è un bravo talento, ma è del Parma, non è nostro. Valentin Carboni va al Genoa, sì - ha poi confermato -. Destinazione giusta per farlo crescere ancora? Probabilmente sì, con un bravo allenatore come Vieira. Tante squadre su Pio Esposito? Vediamo, vediamo, è presto, presto".