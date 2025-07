Lookman vuole l'Inter, è la prima scelta di Chivu

Lookman ha deciso: la sua priorità è l'Inter. E la cosa è reciproca: Chivu lo ha messo in cima alla lista delle preferenze per rinforzare il suo attacco. Il calciatore dell'Atalanta è il profilo perfetto per impreziosire il reparto offensivo formato da Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito, e consentirebbe nuove soluzioni tattiche: passare all’occorrenza al 3-4-2-1 o al 4-3-3. Lookman porterebbe anche in dote una doppia cifra sistematicamente raggiunta nelle tre stagioni all’Atalanta (52 reti in tre anni) e pure il bagaglio tattico affinato alla corte di Gasperini. L'Atalanta però chiede 50 milioni per cederlo. E non è poco. Marotta e Ausilio per farlo trasferire da Zingonia ad Appiano Gentile dovranno trattare con Percassi, che aveva già espresso la posizione favorevole della Dea: se Ederson è intoccabile, i soldi si faranno con Lookman.