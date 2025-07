L’Inter non molla Lookman: la strategia di Chivu e quella promessa di Ademola

Inter-Lookman, decisive le prossime due settimane

Quella per Lookman ha tutta l’aria di essere una vera e propria partita a scacchi. Nella qualche anche mettersi in attesa può diventare parte di un disegno tattico. Sia Inter sia Atalanta, infatti, hanno messo in chiaro di non avere intenzione di muoversi dalle proprie posizioni. Ausilio, però, nelle dichiarazioni dell’altra sera, ha pure aggiunto che «non aspetteremo in eterno». Significa che non si metterà in scena una telenovela come quella di un anno fa per Koopmeiners, scenario che, peraltro, intende evitare anche l’Atalanta. E allora, giusto per immaginare un orizzonte temporale, probabilmente non si sbaglia a ipotizzare che tutto si risolverà nel giro di una quindicina di giorni. Vale a dire quanto dovrebbe impiegare Lookman per recuperare dal leggero stiramento al polpaccio accusato nel secondo giorno di lavoro a Zingonia dopo la ripresa. Prima, evidentemente, non potrebbe comunque essere a disposizione di Chivu. Preferibile, dunque, sfruttare questo paio di settimane per alzare ulteriormente il pressing e, magari, per raccogliere ulteriori risorse attraverso qualche cessione. Con qualche munizione in più a disposizione, infatti, da viale Liberazione potrebbe partire un rilancio, anche solo sotto forma di bonus, per avvinarci alle richieste dell’Atalanta.