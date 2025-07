L'Inter e il fattore che avvicina Lookman a Chivu. Arriva anche l'assist di Oaktree

L’ Inter non molla la presa sul suo obiettivo numero uno, Ademola Lookman , e per portarlo a Milano anche Oaktree è pronta a scendere in campo. Il fondo californiano proprietario del club nerazzurro è pronto a sostenere un rilancio nell’offerta economica per l’Atalanta. A quel punto però bisognerà capire di quanto possano accontentarsi i bergamaschi e quanti milioni servano realmente per andare incontro alle loro esigenze. Dopo i primi contatti, infatti, la trattativa è arrivata a solidificare le rispettive posizioni, con l’offerta interista da 40 milioni e la richiesta bergamasca da 50 . In più l’ Atalanta non ha intenzione di adottare formule particolari, come il prestito con obbligo di riscatto e punta alla cessione a titolo definitivo. Nei prossimi giorni tra Lookman e i Percassi ci sarà un nuovo faccia a faccia mentre il giocatore entro fine mese potrebbe recuperare dall’ultimo infortunio. Tempistiche entro le quali l’Inter spera che la situazione esca dall’attuale stand-by.

Punti a favore

A favore della società interista gioca la volontà del nigeriano, desideroso solo e soltanto di sbarcare a Milano come dimostra anche l’uscita di scena del Napoli, dopo aver sondato il terreno con l’entourage del giocatore e aver capito che non sussistono margini di manovra. La resistenza atalantina dunque può essere ammorbidita anche dalla posizione di Lookman, che non ha certo dimenticato la promessa di un anno fa quando saltò il suo passaggio a quel Psg poi diventato campione d’Europa. Nel frattempo l’Atalanta, oltre ad aver rinforzato il suo attacco con Kamaldeen Sulemana, è molto probabile che si aspetti un rilancio rispetto all’offerta iniziale da 40 milioni, in modo da digerire meglio anche la mancata cessione all’estero che porterebbe più risorse nelle casse atalantine. Tramite Oaktree l’Inter è disposta a fare un piccolo passo in più, sia per non dover ricominciare daccapo le trattative con un altro obiettivo per l’attacco sia perché con Lookman verrebbero colmate definitivamente quelle lacune offensive che si trascinando da almeno due stagioni, figlie anche della beffa risalente all’agosto 2023 quando i bergamaschi soffiarono in extremis Scamacca all’Inter trovando l’accordo con il West Ham.

Bergamo-Milano

In più c’è anche il fatto che il nigeriano ha un contratto con la Dea fino al 2027 e tenerlo malvolentieri sarebbe soltanto controproducente, oltre ad andare incontro a una pesante svalutazione con il passare dei mesi. Non a caso il club dei Percassi si sta guardando attorno per portare un nuovo sostituto alla corte di Juric. Dal canto suo l’Inter potrebbe attingere in parte anche al tesoretto delle cessioni, visto che dopo il passaggio di Aleksandar Stankovic al Bruges (per 9,5 milioni di euro) sono attesi nuovi addii da monetizzare. Tra i nomi papabili oltre ad Asllani, su cui si è espresso in maniera netta lo stesso ds Ausilio, c’è la posizione di Taremi, che piace a diversi club all’estero e libererebbe un posto proprio in attacco per fare largo allo sbarco di Lookman. Sull’iraniano ci sono sempre Besiktas, West Ham e Fulham.