Prima le parole dell'agente, poi la conferma del giocatore: la telenovela è ufficialmente finita, Calhanoglu rimane all'Inter. Dopo le diverse voci delle scorse settimane che lo davano vicino al ritorno in patria, il centrocampista si è presentato oggi ad Appiano Gentile per i vari test medici pre stagionali, nonostante il raduno dei nerazzurri è fissato per sabato. All'ingresso del centro sportivo, ha rilasciato qualche dichiarazione rassicurante sul suo futuro: "Sono contento di essere tornato, mi mancava l'Inter. Ora sono pronto. Le voci? Succede ogni anno, questa volta un po' di più. Io non ho detto niente, volevo aspettare di tornare qua per parlare. Sono contento, sono un giocatore dell'Inter e ho detto sempre di voler continuare qui". Calhanoglu ha poi parlato anche del rinnovo: "Speriamo, vediamo. Ora vediamo cosa succede in questi anni ma il mio obiettivo è vincere trofei qui".