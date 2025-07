Lookman-Inter, c'è una doppia strategia per chiudere: i dettagli

In attesa che arrivino i passi ufficiali non è tutto fermo. Anzi, l’Inter ha in mente una doppia strategia per provare a chiudere l’affare di Ademola Lookman. In questa fase di impasse il club nerazzurro sta studiando il rilancio dell’offerta, avallato da Oaktree per andare oltre la già sostanziosa cifra di 40 milioni. Il fondo californiano ha acconsentito a compiere qualche passo in più per venire incontro alle richieste dell’Atalanta, a patto però che anche i bergamaschi scendano dal tetto iniziale fissato a 50 milioni per trovare un punto d’intesa. Di certo la società dei Percassi sta pensando solo al trasferimento a titolo definitivo e non è incline a trattare sulla base di altre formule alternative. L’altra componente di questa strategia riguarda direttamente Lookman, che prossimamente incontrerà i dirigenti della Dea per ottenere il definitivo via libera a imboccare la strada che conduce a Milano. Il nigeriano non ha dimenticato ovviamente la promessa dell’anno scorso, quando rimase a Bergamo con Gasperini rinunciando al trasloco alla corte del Paris Saint-Germain. Adesso considera conclusa la sua esperienza con i bergamaschi e vuole cimentarsi in una nuova squadra, rimanendo comunque in un campionato che già conosce come quello italiano.