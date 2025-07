Inter, nuova offerta all'Atalanta per Lookman: le cifre e cosa succede adesso

Trapelano i dettagli dell'incontro che si è tenuto oggi tra Inter e Atalanta per Lookman. Il club presieduto da Beppe Marotta ha presentato un'offerta formale per l'attaccante nigeriano e ora aspetta una risposta facendo leva sulla pressione del giocatore per convincere la Dea a lasciarlo partire.

Lookman, l'offerta formale dell'Inter all'Atalanta: i dettagli

La proposta dell'Inter è di 42 milioni di euro più 3 di bonus ed è stata fissata una deadline per la risposta da parte dell'Atalanta. Le parti si sono, dunque, avvicinate rispetto alla situazione iniziale: l'Inter aveva offerto 40 milioni di euro, l'Atalanta ne aveva chiesti 50. Resta da capire se la nuova offerta sarà ritenuta sufficiente a far scattare il semaforo verde venendo ritenuta una via di mezzo congrua per la cessione di Lookman. La trattativa continua.

Lookman, i numeri dell'ultima stagione con l'Atalanta

Nell'ultima stagione Lookman ha disputato quaranta partite, realizzato venti gol e offerto sette assist tra campionato, Champions League, Supercoppa Italiana e Supercoppa Uefa con la maglia dei bergamaschi.