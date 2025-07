L'Inter pressa l'Atalanta e ora Lookman può diventare decisivo

MILANO - Il rilancio è servito. Ma la svolta almeno per il momento, non è ancora arrivata. Insomma, la serie-Lookman ha solo vissuto una nuova puntata e per il finale occorrerà ancora attendere. La trama dell’ultimo episodio, peraltro, era già nota e tutto si è svolto secondo le anticipazioni. Vale a dire che Beppe Marotta e Luca Percassi, ieri mattina, si sono trovati in Lega per il Consiglio, con arrivo quasi in contemporanea. E il primo, a voce, ha alzato l’offerta per il nigeriano fino a 45 milioni di euro, bonus compresi, anticipando che, nel pomeriggio, il tutto sarebbe stato formalizzato attraverso l'invio di una mail. Come è puntualmente avvenuto: sul tavolo adesso ci sono quarantadue milioni come quota fissa e altri tre sotto forma di premi. Se Percassi, in via Rosellini, aveva soltanto preso atto delle parole di Marotta, la mail ufficiale interista, almeno fino a ieri sera, non ha avuto risposta.