Inter, De Winter se esce uno tra Pavard e Bisseck

Per Bisseck , evidentemente, l’asticella è molto più alta: non meno di una quarantina di milioni. Ed è destinata ad alzarsi ancora, visto che il tedesco ha appena 25 anni ed è stato blindato fino al 2029. Per le squadre di Premier , alla luce delle cifre che circolano, sarebbe tutt’altro che irraggiungibile. A oggi, però, nessun club si è fatto avanti concretamente. Ci sono stati sondaggi , manifestazioni di interesse, ma non una vera offerta. E forse uno dei motivi è che lo stesso difensore tedesco non abbia assecondato o dato la sua disponibilità ad altre squadre. Nella sua testa, dunque, c’è solo l’Inter e la voglia di proseguire il suo percorso di crescita in un ambiente in cui si trova bene e che gli ha regalato la possibilità di esordire in nazionale . Peraltro, la sensazione è che, in vista della stagione che sta per cominciare, partirà alla pari di Pavard e che avrà quindi la possibilità di avere ancora più spazio.

Inter, il sostituto: idea De Winter

A ogni modo, nonostante, in viale Liberazione non siano arrivate proposte concrete, Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono farsi trovare impreparati davanti all’eventualità. E così è già stato individuato il sostituto sia per Bisseck sia per Pavard: De Winter, considerato perfetto per agire come braccetto. Con il Genoa i rapporti sono ottimi e la valutazione del belga è attorno ai venticinque milioni. Anche nel suo caso, però, occhio alla Premier.

Inter, addio Buchanan

Per chiudere, ieri è stata ufficializzato il trasferimento di Buchanan al Villarreal: 8,5 milioni nelle casse nerazzurre, più il 20 per cento dell’eventuale rivendita. Dopo i 9,5 ricavati dalla cessione di Aleksandar Stankovic al Bruges, il tesoretto delle uscite è arrivato a diciotto milioni. Ne mancano altrettanti per andare all’assalto di Leoni...