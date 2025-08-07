Lookman irreperibile: niente multa dall’Atalanta. E l’Inter prepara il rilancio

BERGAMO - Giorni di quiete innaturale, di silenzi e sguardi torvi lanciati da dietro le rispettive barricate. Momenti in cui tutti preferiscono andare avanti per la propria strada, senza guardarsi troppo indietro, almeno per il momento. Le comunicazioni sono interrotte da Ademola Lookman verso l’Atalanta e viceversa, in attesa di una mossa che possa sbloccare un’impasse creatasi nel giro di pochi giorni, causa una reazione improvvisa, per certi versi inaspettata. Ieri è stato il terzo giorno d’assenza da Zingonia, dove la squadra è scesa in campo per l’amichevole contro il Monza: l’attaccante nigeriano era atteso come al solito dallo staff di Juric per proseguire quel lavoro individuale interrotto sabato pomeriggio, quando i compagni erano a Lipsia. Da quel momento in poi un silenzio assordante, con un comunicato sui propri canali social prima dello strappo di lunedì, un gesto che ha deluso (e infastidito) la Dea, accusata dal giocatore di non aver mantenuto la promessa di una cessione e di aver ingiustamente rifiutato l’offerta da 42 milioni più 3 di bonus avanzata dall’Inter.