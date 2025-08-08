Retroscena Lookman: Londra, Nigeria o resort in Portogallo, ecco dove aspetta l'Inter

BERGAMO - Ademola se ne è andato e non ritorna più. O forse ritornerà? Ma soprattutto, dov'è finito l'attaccante nigeriano al centro della telenovela più appassionante del calciomercato estivo? Domande all'apparenza senza risposta, tra presunti avvistamenti, dubbi e pochissime certezze: sabato l'ultima apparizione al centro sportivo di Zingonia per curare il polpaccio malandato, poi il momentaneo addio a mezzo social in cui ha spiegato le proprie ragioni. Da quel momento in poi soltanto silenzio e fughe pomeridiane per trovar pace e proseguire in solitaria quel benedetto lavoro di riatletizzazione, lasciato in sospeso a causa di un gesto forte e di rottura nei confronti di un'Atalanta accusata di non mantenere promesse.
Due le condizioni imprescindibili
Ma le promesse sono state spiegate in maniera chiara e lineare dall'ad Luca Percassi. Lookman aveva inizialmente chiesto la cessione - indipendentemente dalla destinazione - salvo poi scegliere solo e soltanto l'Inter, le condizioni imprescindibili invece sono sempre state due: tanti saluti per un super top club europeo e non in Italia visto che lo stesso Lookman aveva ribadito di «non vedersi con un'altra maglia addosso». In Serie A. Lunedì mattina la seconda spaccatura - la prima era arrivata col comunicato -, ma se l'atteggiamento iniziale aveva deluso e infastidito la società bergamasca, il quarto giorno d'assenza ingiustificata porta con sé un bel pizzico d'irritazione: al momento non sono arrivati né certificati medici né contatti con l'entourage del giocatore, scelte che porteranno a una decisione netta da parte del club. Multe e sanzioni sono in arrivo a causa di un atteggiamento che di sicuro non rimarrà impunito.
Chi l'ha visto? Milano, Londra o Portogallo
A sorprendere, in una vicenda che rischia di complicarsi ora dopo ora, è la mancanza di un minimo contatto, ma soprattutto un silenzio assordante che proviene pure da chi si trova accanto al giocatore. Ai piedi di Città Alta non sembra muoversi una foglia, non c'è nemmeno l'aria di rottura totale e appartamenti svuotati: il giocatore ha semplicemente lasciato la propria casa e una Bergamo nerazzurra diffidente, a cui certi atteggiamenti proprio non vanno giù. La maglia «Lookman infame» di qualche giorno fa è stato il primo segnale di rottura con la piazza, lo stato d'animo generale è quello di un tradimento arrivato non tanto per la volontà di andarsene, ma per i capricci portati avanti dopo il primo no arrivato dagli uffici di Zingonia (ai 42 milioni più 3 dell'Inter). Motivi per evitare orecchie e occhi indiscreti: la vicina Milano sembra essere la meta più gettonata al pari del viaggio agostano verso l'estero, a Londra (per stare vicino ad alcuni membri della famiglia) o addirittura nella madre patria Nigeria. L'ipotesi più accreditata rimane un resort portoghese già frequentato in passato (lo scorso anno dopo l'approccio del PSG) e poco prima dell'inizio del ritiro bergamasco.
Un weekend di riflessione
E tra un «meglio che vada via» e un ironico «Lookman chi?» da parte dei tifosi bergamaschi, l'Inter attende con pazienza, senza forzare la mano. Il nodo cruciale riguarda il prezzo, i nerazzurri al momento non hanno intenzione di rilanciare per poi infilarsi in un ginepraio. Ma soprattutto non si vuole rischiare un altro no rialzando al buio, senza capire qual è la cifra finale che potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa. L'Atalanta mantiene serenità e aspetta con pazienza eventuali rilanci zona Milano o dall'estero, ma al di là di qualche indiscrezione non sono arrivate offerte ufficiali. In agenda non ci sono nemmeno incontri coi procuratori del giocatore, la sensazione è che il weekend verrà sfruttato da tutte le parti in causa per riflettere attentamente.
BERGAMO - Ademola se ne è andato e non ritorna più. O forse ritornerà? Ma soprattutto, dov'è finito l'attaccante nigeriano al centro della telenovela più appassionante del calciomercato estivo? Domande all'apparenza senza risposta, tra presunti avvistamenti, dubbi e pochissime certezze: sabato l'ultima apparizione al centro sportivo di Zingonia per curare il polpaccio malandato, poi il momentaneo addio a mezzo social in cui ha spiegato le proprie ragioni. Da quel momento in poi soltanto silenzio e fughe pomeridiane per trovar pace e proseguire in solitaria quel benedetto lavoro di riatletizzazione, lasciato in sospeso a causa di un gesto forte e di rottura nei confronti di un'Atalanta accusata di non mantenere promesse.
Due le condizioni imprescindibili
Ma le promesse sono state spiegate in maniera chiara e lineare dall'ad Luca Percassi. Lookman aveva inizialmente chiesto la cessione - indipendentemente dalla destinazione - salvo poi scegliere solo e soltanto l'Inter, le condizioni imprescindibili invece sono sempre state due: tanti saluti per un super top club europeo e non in Italia visto che lo stesso Lookman aveva ribadito di «non vedersi con un'altra maglia addosso». In Serie A. Lunedì mattina la seconda spaccatura - la prima era arrivata col comunicato -, ma se l'atteggiamento iniziale aveva deluso e infastidito la società bergamasca, il quarto giorno d'assenza ingiustificata porta con sé un bel pizzico d'irritazione: al momento non sono arrivati né certificati medici né contatti con l'entourage del giocatore, scelte che porteranno a una decisione netta da parte del club. Multe e sanzioni sono in arrivo a causa di un atteggiamento che di sicuro non rimarrà impunito.