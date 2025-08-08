Retroscena Lookman: Londra, Nigeria o resort in Portogallo, ecco dove aspetta l'Inter

BERGAMO - Ademola se ne è andato e non ritorna più. O forse ritornerà? Ma soprattutto, dov'è finito l'attaccante nigeriano al centro della telenovela più appassionante del calciomercato estivo? Domande all'apparenza senza risposta, tra presunti avvistamenti, dubbi e pochissime certezze: sabato l'ultima apparizione al centro sportivo di Zingonia per curare il polpaccio malandato, poi il momentaneo addio a mezzo social in cui ha spiegato le proprie ragioni. Da quel momento in poi soltanto silenzio e fughe pomeridiane per trovar pace e proseguire in solitaria quel benedetto lavoro di riatletizzazione, lasciato in sospeso a causa di un gesto forte e di rottura nei confronti di un' Atalanta accusata di non mantenere promesse.

Due le condizioni imprescindibili

Ma le promesse sono state spiegate in maniera chiara e lineare dall'ad Luca Percassi. Lookman aveva inizialmente chiesto la cessione - indipendentemente dalla destinazione - salvo poi scegliere solo e soltanto l'Inter, le condizioni imprescindibili invece sono sempre state due: tanti saluti per un super top club europeo e non in Italia visto che lo stesso Lookman aveva ribadito di «non vedersi con un'altra maglia addosso». In Serie A. Lunedì mattina la seconda spaccatura - la prima era arrivata col comunicato -, ma se l'atteggiamento iniziale aveva deluso e infastidito la società bergamasca, il quarto giorno d'assenza ingiustificata porta con sé un bel pizzico d'irritazione: al momento non sono arrivati né certificati medici né contatti con l'entourage del giocatore, scelte che porteranno a una decisione netta da parte del club. Multe e sanzioni sono in arrivo a causa di un atteggiamento che di sicuro non rimarrà impunito.