Inter, perché Sebastiano Esposito ha scelto il Cagliari 

Sebastiano Esposito non cambia idea: vuole il Cagliari e lo ha ribadito anche all'Inter. Solo i rossoblù, quindi, e i motivi della scelta dell'attaccante sono diversi: ambientali e tecnici. Ha stabilito un rapporto di stima e fiducia con il direttore Guido Angelozzi e con il presidente Tommaso Giulini. È in stretto contatto con due amici come Elia Caprile e Michael Folorunsho: con entrambi ha giocato a Bari e ha condiviso tanti momenti. Il Parrma, che aveva trovato un accordo con l'Inter, ha registrato quindi già nei giorni scorsi il desiderio dell'attaccante, che adesso resta in attesa di un'intesa definitiva anche tra i rossoblù e i nerazzurri. Ma per il traguardo finale mancano davvero solo dei dettagli.