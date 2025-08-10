Lookman vuole solo l’Inter. Cosa ha in mente l’Atalanta: tutti gli scenari

L'Inter aspetta paziente

L’Inter aspetta, con pazienza, forte della volontà del giocatore e rispettosa della parola che club e Lookman si sono dati reciprocamente, ecco perché non si è ancora fiondata su un’alternativa. Aspetta e lascia volentieri la prossima mossa all’Atalanta: nessun rilancio prima che da Bergamo facciano un prezzo di riferimento. Al momento in Viale della Liberazione non c’è fretta. L’obiettivo è quello di far sì che questa situazione alla lunga giochi a proprio favore, dopo aver ottenuto il semaforo verde anche dai vertici di Oaktree, che su richiesta di Marotta e Ausilio hanno avallato il rilancio a 42 milioni più 3 di bonus come seguito all’offerta iniziale partita da quota 40. I dirigenti nerazzurri ne hanno parlato in diverse occasioni anche con Chivu, che ha espresso il massimo gradimento per un innesto del genere sul piano tattico. Un giocatore nel pieno della maturità calcistica (27 anni), che conosce già la nostra Serie A (39 gol in tre campionati) rispetto alle possibili alternative dall’estero e che porterebbe in rosa quel profilo offensivo mancante, ossia in grado di saltare l’uomo e poi di concludere a rete. Per Lookman l’Inter è pronta anche a indossare un abito tattico diverso, schierando anche tre uomini puramente offensivi se l’alchimia dovesse funzionare. Prima, però, è necessario che qualcuno muova una pedina in questa trattativa diventata quasi una partita di scacchi. Forzare la fase di stallo potrebbe portare all'epilogo dello scacco matto.