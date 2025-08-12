Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Contattaci
Lookman si allena a Londra e aspetta l'Inter, insidia Liverpool per Leoni

I nerazzurri aspettano una mossa dell'Atalanta per affondare il colpo sul nigeriano, mentre i 'Reds' si inseriscono nella corsa al difensore del Parma: i dettagli
Giorgio Coluccia

Ademola, come sei messo per Ferragosto? «Grazie, mi sono già organizzato». Non può certo passarlo a Bergamo, dove non mette piede da martedì 5 agosto e non pensa di presentarsi prima del weekend del 28 dicembre per i botti di fine anno con Atalanta-Inter. E non può certo passarlo a Milano, non sarebbe opportuno. E poi va bene tutto: che banche, che cambi, ma in questa settimana in città non si farebbe vedere in giro neanche il più irriducibile e improbabile dei broker, un Gordon Gekko della Bovisa. Una gita al lago? Troppa gente, e poi Appiano Gentile è lontano solo quindici chilometri, sai che bufera...

Lookman si allena e aspetta l'Inter a Londra

Meglio stare a casa, in famiglia. E casa per Ademola Lookman vuol dire Londra: lì sono le sue radici, lì è cresciuto, lì ha iniziato a giocare a calcio, lì vive ancora una delle sue sorelle. A Londra l’attaccante aspetta e si allena per l’Inter. Il posto giusto per defilarsi, sottrarsi alla luce dei riflettori, concentrandosi essenzialmente su quello che conta veramente per lui: il calcio e quindi la maglia per la nuova stagione. Dei suoi spostamenti a quanto pare è informata anche l’Atalanta, che con gli abitanti della capitale inglese condivide il culto della privacy e dunque non rivela nulla: ha smarrito l’attaccante ma sa benissimo dove trovarlo.

 

 

I nerazzurri aspettano una mossa dall'Atalanta

Dove fosse finito in questi giorni Ademola Lookman non è mai stato il primo pensiero dell’Inter. In viale della Liberazione aspettano sempre che sia l’Atalanta a fare la prima mossa: una telefonata, un messaggino, una bella pec, qualcosa insomma che possa consentire di aprire una trattativa. La posizione dell’Inter è chiara e non è mai cambiata: aspetta che Percassi jr indichi un prezzo per capire se ci siano o meno i margini per andare al rilancio e portarsi a casa il cartellino del nigeriano. Fino a quel momento, rispettosa dell’impegno preso con Lookman, con il quale c’è un accordo fino al 2030 con un ingaggio a salire che partirà da 4,5 milioni di euro, la società di Marotta non si muoverà su piste alternative. Non avrebbe senso e sarebbe sgarbato nei confronti di Lookman che vuole solo l’Inter e che per giocare con Chivu si è esposto in maniera totale e definitiva.

L'Inter lavora sulle uscite, insidia Liverpool per Leoni

C’è altro mercato oltre Lookman ed è soprattutto il mercato delle uscite. Sistemato Sebastiano Esposito al Cagliari, le priorità sono piazzare Taremi e Asllani. Cedendo almeno l’iraniano, l’Inter avrebbe quei 35 milioni necessari per tentare l’affondo su Giovanni Leoni del Parma ma in questo momento l’operazione sembra destinata ad uscire dall’agenda 2025. Portarlo subito a Milano significherebbe condannarlo a tanta panchina, perché lì dietro i giocatori a disposizione di Chivu sono davvero tanti, forse troppi. A sua volta Leoni preferirebbe restare almeno un anno a Parma per conquistare la fiducia del commissario tecnico Gattuso. Scegliendo di aspettare il 2026, il rischio è quello di non riuscire ad arrivare più sul difensore gialloblù. L’offerta di un top club inglese potrebbe far vacillare Leoni e far saltare il banco: attenzione al Liverpool che, oltre a Guehi del Crystal Palace, ha in lista il gialloblù.

 

 

 

