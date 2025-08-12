Lookman si allena a Londra e aspetta l'Inter, insidia Liverpool per Leoni

I nerazzurri aspettano una mossa dall'Atalanta

Dove fosse finito in questi giorni Ademola Lookman non è mai stato il primo pensiero dell’Inter. In viale della Liberazione aspettano sempre che sia l’Atalanta a fare la prima mossa: una telefonata, un messaggino, una bella pec, qualcosa insomma che possa consentire di aprire una trattativa. La posizione dell’Inter è chiara e non è mai cambiata: aspetta che Percassi jr indichi un prezzo per capire se ci siano o meno i margini per andare al rilancio e portarsi a casa il cartellino del nigeriano. Fino a quel momento, rispettosa dell’impegno preso con Lookman, con il quale c’è un accordo fino al 2030 con un ingaggio a salire che partirà da 4,5 milioni di euro, la società di Marotta non si muoverà su piste alternative. Non avrebbe senso e sarebbe sgarbato nei confronti di Lookman che vuole solo l’Inter e che per giocare con Chivu si è esposto in maniera totale e definitiva.