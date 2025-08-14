Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Leoni al Liverpool, Inter beffata. Ma perché non spendere 35 milioni per lui?

Dopo sole 17 presenze in A, il 18enne difensore del Parma, a lungo inseguito dai nerazzurri, corona il sogno di giocare con l'idolo Van Dijk
Xavier Jacobelli
1 min

Giocare nel Liverpool campione d'Inghilterra, accanto al capitano Virgil Van Dijk, il suo idolo: Giovanni Leoni, 18 anni, uno dei talenti più interessanti fra i difensori italiani dell'ultima generazione, corona il sogno coltivato sin da quando militava nelle giovanili del Padova e, a 16 anni, esordì in Serie C contro l'Albinoleffe. Era il 19 marzo 2023.

Leoni, il talento lanciato da Pirlo e sbocciato nel Parma

