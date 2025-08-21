Diouf ha un conto aperto con il Psg. Motivo in più per andare di corsa all'Inter

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Dopo il no della Roma per Koné, i nerazzurri non volevano più perdere tempo. Il centrocampista del Lens, scartato dai parigini che non credettero in lui, assicura a Chivu dinamismo e copertura della manovra offensiva. Alle origini della scelta di Diouf c'è stata l'impellenza interista di uscire dal guado in cui la società si era ritrovata nelle ultime tre settimane, avviluppate a Lookman
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte