Inter, Diouf sbarca in Italia: visite mediche, poi la firma

Il centrocampista proveniente dal Lens è atterrato questa mattina a Milano all'aeroporto di Linate: ora è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro
1 min

Andy Diouf si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Il centrocampista proveniente dal Lens è atterrato questa mattina a Milano all'aeroporto di Linate ed è pronto a sostenere le visite mediche di rito, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2030.

Inter, Diouf è arrivato a Milano: ora visite mediche e firma

Inizia l'avventura in Italia di Andy Diouf, centrocampista classe 2003 fortemente voluto da Cristian Chivu. Alto 1.87m, arricchirà la mediana dell'Inter con fisicità e qualità, andando a sostituire numericamente Kristjan Asllani, approdato al Torino nella giornata di ieri. 20 milioni più 5 di bonus al Lens, mentre il calciatore sottoscriverà un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione, una volta completato l'iter delle visite mediche.

 

 

Tutte le news di Calciomercato Inter

