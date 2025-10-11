Inter, è il momento dei rinnovi di contratto: Frattesi e Carlos Augusto in pole position

MILANO - La stagione dei rinnovi in casa Inter sarà scandita come sempre dalle priorità. Fa parte di quel lavoro da portare avanti a bocce ferme, al riparo dai riflettori di una sessione di mercato e sgravati dal carico emotivo che essa può generare. Sono trattative diverse, che somigliano molto di più a una partita a scacchi in cui dosare bene il tempismo di ciascuna mossa per evitare qualsiasi beffa. Sono due, nel dettaglio, i nomi attorno ai quali a stretto giro si concentrerà maggiormente l’attenzione di Marotta e Ausilio in quest’ottica: Davide Frattesi e Carlos Augusto.

La situazione di Frattesi

L’ex Sassuolo rischia di rappresentare il caso più spinoso e non soltanto rispetto al brasiliano. A gennaio aveva concentrato su di sé l’attenzione per quel mal di pancia che avrebbe voluto curare lasciando Milano e tornando nella sua Roma. Con i giallorossi soltanto una chiacchierata e poco altro: i dialoghi non sono mai entrati nel vivo. Se il tema non si è riproposto poi a fine stagione è soltanto per l’avvicendamento in panchina con l’arrivo di Chivu al posto di Inzaghi. Il rapporto con il tecnico piacentino era ormai ai minimi termini. Il rumeno aveva riacceso la speranza del numero 16 di tornare a essere protagonista in nerazzurro, fino a portarlo a non prendere mai seriamente in considerazione le avances del Newcastle. Quello che è successo dopo, dal mancato passaggio al 3-4-2-1 alle garanzie offerte da Sucic, sembra nel frattempo averlo paradossalmente spinto ancora più indietro nelle gerarchie. Il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2028, a oggi è ipotesi più tiepida di quanto si potesse immaginare in estate. Un confronto tra le parti ci sarà comunque, anche per ribadire la disponibilità dell’Inter che intanto non è cambiata. Il giocatore dal canto suo dovrà lavorare per alzare i giri nel motore: molto però dipenderà dal tipo di impiego che riuscirà a ritagliarsi.

Il contratto di Carlos Augusto

Il discorso vale allo stesso modo anche per Carlos Augusto. La differenza sta nel fatto che l’ex Monza si sta confermando alternativa più che affidabile sulla catena di sinistra e una certa continuità l’ha già accumulata anche grazie alla sua duttilità. Chivu sa di poter contare su di lui sia da braccetto che da quinto di centrocampo: con lui ha l’opportunità di far rifiatare all’occorrenza sia Bastoni che Dimarco. Insomma, rispetto al compagno di scuderia è riuscito ad appiccicarsi sulle spalle il grado di “co-titolare”, a conferma delle garanzie che dà quando viene chiamato in causa. Questo lo porterà, attraverso il suo procuratore, a non accontentarsi di un semplice prolungamento di contratto (anche per lui in scadenza nel 2028). Punterà legittimamente a un aumento d’ingaggio rispetto ai circa 2 milioni che percepisce in questo momento. In estate lo ha cercato l’Atletico Madrid, non ha puntato i piedi per andar via: il suo futuro passerà però anche dai dialoghi delle prossime settimane. I fascicoli di Frattesi e Carlos Augusto non saranno gli unici a trovar spazio a breve sulla scrivania dei dirigenti nerazzurri. Toccherà discutere con una certa urgenza anche con l’entourage di Dimarco: la scadenza 2027 impone di trovare un accordo prima che si arrivi troppo a ridosso.