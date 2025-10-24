Dall'Argentina, l'Inter piomba su Nico Paz: la cifra dell'offerta al Como
Nico Paz è diventato il protagonista assoluto del sorprendente avvio di stagione del Como. In sette partite di Serie A, il talento argentino ha già collezionato nove gol e quattro assist, dimostrando un impatto devastante. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei grandi club europei e il Real Madrid, che detiene il diritto di recompra, potrebbe presto riportarlo a casa.
L'Inter piomba su Nico Paz
Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha ammesso con sincerità che spera in un ritorno rapido del giocatore al club spagnolo, come previsto dalla clausola rescissoria. Tuttavia, secondo quanto riportato da TyC Sports, c’è un’ipotesi che potrebbe cambiare tutto: un’offerta da parte di un terzo club.
Le cifre dell'offerta
L’Inter sarebbe infatti pronta a mettere sul tavolo una proposta da 58 milioni di euro, cifra che renderebbe impossibile per il Real Madrid esercitare la clausola di riacquisto. Non è la prima volta che i nerazzurri mostrano interesse per il giovane argentino: circa un anno fa, il vicepresidente Javier Zanetti era stato visto a cena con Pablo Paz, padre di Nico ed ex compagno di squadra nella nazionale argentina.