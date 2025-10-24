Nico Paz è diventato il protagonista assoluto del sorprendente avvio di stagione del Como. In sette partite di Serie A, il talento argentino ha già collezionato nove gol e quattro assist, dimostrando un impatto devastante. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei grandi club europei e il Real Madrid, che detiene il diritto di recompra, potrebbe presto riportarlo a casa.