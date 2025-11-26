Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Marotta e la risposta all'autocandidatura di Simeone come allenatore dell'Inter

Il presidente nerazzurro replica alle parole del tecnico dell'Atletico Madrid, che ha detto di vedersi sulla panchina che ora è di Chivu
2 min
TagsMarottaSimeone

Beppe Marotta, nel pre-partita di Atletico Madrid-Inter, commenta le parole di Diego Simeone, allenatore degli spagnoli, che ha detto che un giorno si immagina sulla panchina nerazzurra: "L'autocandidatura di Simeone per la panchina in futuro? La leggo come l'ammirazione per una società che conosce bene e che è all'avanguardia in Europa - le parole del presidente dell'Inter a Sky Sport - noi abbiamo un allenatore giovane come Chivu, che risponde al profilo che cercavamo. Siamo contenti di lui e sono convinto che potrà  stare sulla nostra panchina per tantissimi anni".

Marotta e il nuovo stadio

In conseguenza della recente acquisizione dello Stadio Meazza di Milano da parte dell'Inter e del Milan, Marotta commenta lo Stadio Metropolitano di Madrid, che stasera ospita il match della sua squadra: "San Siro ha il suo fascino e la sua storia, questa è l’occasione per vedere uno stadio moderno che corrisponde a degli standard di sicurezza, ospitalità, accoglienza. Credo che l’esigenza di creare uno stadio nuovo a Milano era indispensabile, abbiamo iniziato questo percorso, lungo, ma non possiamo dimenticare il nostro San Siro. L’esigenza dello stadio nuovo è prioritaria".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Inter

Da non perdere

Atletico Madrid-Inter in direttaInter-Milan, rose da un miliardo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS