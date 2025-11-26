Marotta e la risposta all'autocandidatura di Simeone come allenatore dell'Inter
Beppe Marotta, nel pre-partita di Atletico Madrid-Inter, commenta le parole di Diego Simeone, allenatore degli spagnoli, che ha detto che un giorno si immagina sulla panchina nerazzurra: "L'autocandidatura di Simeone per la panchina in futuro? La leggo come l'ammirazione per una società che conosce bene e che è all'avanguardia in Europa - le parole del presidente dell'Inter a Sky Sport - noi abbiamo un allenatore giovane come Chivu, che risponde al profilo che cercavamo. Siamo contenti di lui e sono convinto che potrà stare sulla nostra panchina per tantissimi anni".
Marotta e il nuovo stadio
In conseguenza della recente acquisizione dello Stadio Meazza di Milano da parte dell'Inter e del Milan, Marotta commenta lo Stadio Metropolitano di Madrid, che stasera ospita il match della sua squadra: "San Siro ha il suo fascino e la sua storia, questa è l’occasione per vedere uno stadio moderno che corrisponde a degli standard di sicurezza, ospitalità, accoglienza. Credo che l’esigenza di creare uno stadio nuovo a Milano era indispensabile, abbiamo iniziato questo percorso, lungo, ma non possiamo dimenticare il nostro San Siro. L’esigenza dello stadio nuovo è prioritaria".