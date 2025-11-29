Giovane, l’amicizia con Carlos Augusto e il retroscena sul rischio di smettere: chi è l'attaccante che piace all'Inter
Giovane resta al centro delle voci di mercato. L'attaccante brasiliano, ex Corinthians, è infatti un obiettivo dell’Inter, di altre big della Serie A e straniere che lo hanno seguito da vicino in questi primi mesi di campionato italiano. Arrivato a zero la scorsa estate dopo il lungo inseguimento del ds Sogliano, il classe 2003 vanta una forte amicizia con Carlos Augusto, che ha inevitabilmente contribuito ad accendere le voci di mercato sul club nerazzurro. I due condividono, poi, lo stesso procuratore e per questo non mancherà l’occasione per parlare anche del futuro dell’attaccante del Verona.
Quando stava per lasciare il calcio
Giovane è stato recentemente protagonista di un episodio in campo che ha fatto tornare d’attualità tutta la sua sensibilità: parliamo delle lacrime dopo l’errore contro il Parma che, suo malgrado, ha permesso a Pellegrino di segnare il gol vittoria per i ducali. Il brasiliano viene descritto come un ragazzo determinato, pronto a superare qualsiasi difficoltà. All’inizio della sua carriera, quando era molto giovane, aveva persino pensato di smettere per motivi familiari, ma con le sue forze è riuscito a superare quel momento difficile.