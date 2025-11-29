Giovane, l’amicizia con Carlos Augusto e il retroscena sul rischio di smettere: chi è l'attaccante che piace all'Inter

Giovane resta al centro delle voci di mercato. L'attaccante brasiliano, ex Corinthians , è infatti un obiettivo dell’Inter, di altre big della Serie A e straniere che lo hanno seguito da vicino in questi primi mesi di campionato italiano. Arrivato a zero la scorsa estate dopo il lungo inseguimento del ds Sogliano, il classe 2003 vanta una forte amicizia con Carlos Augusto , che ha inevitabilmente contribuito ad accendere le voci di mercato sul club nerazzurro. I due condividono, poi, lo stesso procuratore e per questo non mancherà l’occasione per parlare anche del futuro dell’attaccante del Verona .

Quando stava per lasciare il calcio

Giovane è stato recentemente protagonista di un episodio in campo che ha fatto tornare d’attualità tutta la sua sensibilità: parliamo delle lacrime dopo l’errore contro il Parma che, suo malgrado, ha permesso a Pellegrino di segnare il gol vittoria per i ducali. Il brasiliano viene descritto come un ragazzo determinato, pronto a superare qualsiasi difficoltà. All’inizio della sua carriera, quando era molto giovane, aveva persino pensato di smettere per motivi familiari, ma con le sue forze è riuscito a superare quel momento difficile.